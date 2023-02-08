Şahan Gökbakar’dan depremzedelerin ‘sesini kesen’ kanallara tepki: ‘Utanıyorum hepinizden!’

10 ilde yıkımın yaşandığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin üçüncü gününde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Muhabir, ailesinin enkazın içinde olduğunu söyleyerek, “Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç göndermiyorlar. Ekipler asla gelmiyor, ben kardeşimden ses duydum, hiç kimse gelmiyor asla” diyen depremzedenin sözünü yarıda kesti.
Görüntüleri paylaşan Gökbakar, “Ya bu nedir yaaa?! Kız göçükten çıkmış, kardeşinden bahsediyor. Muhabir önce sahte sahte ah vah diyor. Ekipler gelmedi deyince muhabir lafını kesip kızdan uzaklaşıyor… O kızın çaresiz bakışı öyle üzdü ki beni! Tuğba Hanım, kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!” dedi.
Gökbakar, daha sonra şunları yazdı:
“İnsanlar feryat ederken Yardım için yakarırken Enkazdaki yakınları için yalvarırken Yayın kesen ‘haber kanalları’ var bu ülkede… Sunucusundan muhabirine, yönetiminden sahibine utanıyorum hepinizden!”