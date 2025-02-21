35 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN GENÇ GÖRÜNMENİN SIRLARI!

Güneş kremi kullanmak, cildimizi korumanın en önemli faktörlerindendir.Özellikle UV ışınlarının zararlarından korunmak için tercih sebebidir.Araştırmalara göre, 18 yaşını geçkin bireylerin ,SPF 15 veya daha üzeri olan güneş kremlerini günlük olarak kullanmaları ve yine aynı zamanda doğrudan güneş ışığına maruz kalanlar için güneş gözlüğü takmaları , önemli ölçüde cilt yaşlanmasının önüne geçiyor.

Hareket etmek ise , diğer önemli bir faktör. Hem vücudumuzu sağlıklı tutmak hem de genç kalmamıza yardımcı olmak için olmazsa olmazlardan.Düzenli egzersiz yapmak yada yürüyüş size zinde kalmak için yardımcı olacaktır.Asansör yerine merdivenleri kullanmak ,gideceğiniz yere yürümek son derece basit ancak hayatınızda önemli farklar yaratacak örneklerden.Aynı zamanda vücuda endorfin salgılatır ,kendinizi iyi hissettirir, uyku düzeninize katkıda bulunur ve kalp krizi riskini düşürür.

Uyku ise, cildimizi genç tutmak için kullanabileceğimiz en işe yarar anahtarlardan biridir. Yeteri kadar uyumak yaş alma döngüsünü yavaşlatır. Araştırmalar gösteriyor ki; düzenli uyku sayesinde enflamasyon azalır, kan basıncı kontrol altında kalır, yaşlanmaya oranlı olan bilişsel gerileme de duraksar. Aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olur. Yine araştırmalara göre, yeterli uyku alan vücuttaki ağırlık indeksi (bmi) ,uyku düzeni olmayan vücuttakine oranla daha düşüktür. İyi bir uykudan sonraki sabah ,tazelenmiş, yenilenmiş hissetmemizin sebebi budur.

Retinol içeren nemlendirici tercih edin. Retinol , kolajen üretimini destekleyen bir antioksidandır.Bu da cildi sağlıklı ve genç tutar. İnce çizgilerin, koyu halkaların ve yaşlılık lekelerinin azalmasında önemli rol oynar. Vitamin A içeren ürün tüketiminde Retinolden de faydalanmış oluruz. Örneğin, lahana, ıspanak,brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, havuç , tatlı patates, kabak gibi turuncu ve sarı sebzeler, süt ürünleri, balık yağı ve yumurta Retinol bakımından oldukça zengindir.

Gözlerinize odaklanın. Elbette ki, konu genç görünmek olunca, gözlere odaklanmak gerekir.insanların yüzünüzde ilk baktıkları şey gözlerinizdir. Eğer daha genç ve canlı görünmek istiyorsanız gözlerinizi ön plana çıkartmalısınız.

Önce açık renkli bir göz farıyla gözünüzdeki doğal kırışıklığı kontürlemekle başlayın.Bu küçük hile , hem gözlerinizi diri ve genç gösterir hem de gözlerinizi büyük gösterecektir.Sonrasında daha koyu renkli bir far gölgesi ile dış köşelerden kirpik hizasına kadar ilerleyin ve son olarak daha dramatik bakışlar için maskara sürmeyi unutmayın.

Cilt tipinize uygun makyaj ürünleri tercih edin. Fondöten, kapatıcı, pudra ve allık seçerken mutlaka günışığında deneyin ve size uygun olan rengi alın. Buradaki küçük ama en önemli hile cilt tipiniz için en iyi olanı seçmek. Böylelikle, daha az malzeme kullanarak en güzel ve en genç görünüme kavuşmuş olun.

Fondöten; Spf 15 veya daha yüksek koruyuculu bir güneş kremi uygulamadan fondöteninizi cildinize kullanmayın. Ayrıca, kullandığınız ürünün yağsız içeriklerden oluştuğundan emin olun. Sert kimyasallar ve ürün içeriğinde kullanılan sentetik kokular ve yağlar ,cildinizi doğallıktan uzaklaştırır ,genç görünmenizi engeller.

Ruj; zararlı kimyasal içermeyen bir ruj seçin.Bunun yerine doğal içerikli bir dudak parlatıcısı tercih ederseniz ,dudaklarınıza güzel bir parlaklık verecektir. Dudak kalemi kullanmayı tercih edenlerdenseniz, küçük yapılı dudakları biraz daha büyük göstermek için kalemi dudak dışından çerçeveleyin. Dudak yapısı büyük kişiler için dudak içinden yapılan çerçeve dudaklarınızın minimal ölçülere dönmesini sağlayacaktır.

Maskara, paraben ve profilden glikol gibi zararlı kimyasallar içermeyen ,hassas gözler için uygunluğu olan güvenilir bir markayı tercih edin.

Ve saç kesiminiz /renginiz için profesyonel kişilerden destek almayıunutmayın.

Sizi daha genç ve dinamik yapacak olmazsa olmazlar ise,

Pozitif ruh haline sahip olun.

Mutlu olun! Mutluluk bulaşıcıdır. Eğer gülümsüyorsanız veya kahkaha atıyorsanız ,bu çevrenizdekileri de mutlu edecektir.

Minnettar olun.Hayatta sahip olduklarınız için- sağlığınız, aileniz,arkadaşlarınız ve işiniz için. Bu sizi sahip olmadıklarınıza odaklanmaktan kurtarır ve hayata bakışınızı değiştirir.

Bilmeliyiz ki hepimiz hayatta farklı zorluklarla karşılaşıyoruz, ancak zihnimizi açık tutarsak ve kişisel hedeflerimize odaklanırsak, bütün bu zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebiliriz. Yaş almanın ,sizi ve modunuzu düşürmesine izin vermeyin. Aksine, kendinize ,vücudunuza, cildinize, saçlarınıza iyi bakın .Sonra da göründüğünüz yaş ile gurur duyun.