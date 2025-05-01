ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR: PİYASALAR TEDİRGİN, YATIRIMCILAR BEKLEMEDE

1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan düşüş, hem yurt içi hem de küresel piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Yatırımcılar “Altın daha da düşer mi?” sorusunu sorarken, ons ve gram altındaki hızlı gerileme dikkat çekiyor.

Güne 3.288 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3.223 dolara kadar geriledi. An itibarıyla 3.226 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın ise güne 4.070 TL seviyesinden başladıktan sonra 3.989 TL’ye kadar düştü. Şu anda gram altın 3.993 TL seviyelerinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN HAREKETLİLİĞİ

İstanbul Kapalıçarşı’da da fiyatlar geri çekilmeye devam ediyor. Gram altının alış fiyatı 4.011 TL, satış fiyatı ise 4.065 TL olarak kayıtlara geçti. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer ürünlerde de benzer düşüşler yaşanıyor.

KÜRESEL ETKİLER: GÜMRÜK TARİFELERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD’nin ticaret politikaları, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı’nın gümrük tarifelerinde indirim sinyali vermesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Bu durum, güvenli liman olan altına olan talebi düşürerek fiyatların gerilemesine neden oldu.

Ayrıca Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim gibi jeopolitik gelişmelerin de piyasalarda belirsizlik yarattığı ve altındaki zayıf seyrin devam etmesine yol açtığı ifade ediliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle birçok borsanın kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalması da düşüşü destekleyen etkenler arasında gösteriliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomi uzmanları, altındaki bu düşüşün geçici olabileceğini belirtirken, yatırımcıların özellikle ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararlarını ve küresel ekonomik verileri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Teknik analizler, gram altın için kısa vadede 3.950 TL seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu işaret ediyor.