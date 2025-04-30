BORSA İSTANBUL’DA MANİPÜLASYON OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da (BIST) manipülatif işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler hakkında düğmeye bastı. Sermaye piyasası araçlarında fiyat dengesini bozacak şekilde işlem yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 12’si düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

SUÇLAMA: PİYASA DOLANDIRICILIĞI VE ÖRGÜT KURMA

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarını işlediği değerlendirildi. Operasyonlar, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

MANİPÜLATİF HİSSE HAREKETLERİNE SIKI TAKİP

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde olağan dışı fiyat hareketleri tespit edilmesi üzerine başlatılan incelemelerde, şüphelilerin yatırımcıları yanıltıcı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

GEÇMİŞTE DE BENZER OPERASYONLAR YAPILMIŞTI

Bu operasyon, Borsa İstanbul’da yürütülen ilk işlem değil. Hatırlanacağı üzere, Şubat 2025’te olağan dışı fiyat hareketleri üzerine başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alınmış, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise tüm kurumların işlemlerinin titizlikle incelendiğini duyurmuştu.

SPK’DAN PİYASA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ADIMLAR

SPK, yatırımcı güvenliğini sağlamak ve piyasa manipülasyonlarını engellemek amacıyla kurum içi denetimleri artırdı. Özellikle kısa vadeli al-sat işlemleri, organize grupların fiyat yönlendirmeleri ve sosyal medya üzerinden yapılan yatırımcı yönlendirmeleri yakın takibe alındı.