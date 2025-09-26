MASAK’a Anlık İzleme ve Dondurma Yetkisi Geliyor

AK Parti’nin hazırladığı kanun teklifiyle, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a banka hesaplarında anlık izleme ve hesap dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Düzenleme, bilişim suçları ve banka dolandırıcılığına hızla müdahale edilmesini amaçlıyor.

Ne değişecek?

Teklife göre şüpheli işlem tespit edilen hesaplarda anlık izleme sistemi devreye sokulabilecek; MASAK, yeni teknolojilerin yardımıyla şüpheli hareketlere saniyeler içinde müdahale edip hesapları dondurabilecek. Hesap sahibinin gelir düzeyinin üzerinde veya kaynağı belirsiz hareketlilik tespit edilen işlemler yakından takip edilecek.

Hukuki ve kurumsal düzenlemeler

Teklif, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da şüpheli işlem bildirimleri, bilgi ve belge verme yükümlülükleri ile ilgili maddelerde değişiklikler öngörüyor. Ayrıca Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yeni kara para ile mücadele kriterleri mevzuata aktarılacak.

Kimler görev alacak?

Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek; bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla tespit edilen şüpheli işlemler mali polis ve MASAK koordinasyonunda anında değerlendirilecek.

Süreç ve takvim

Teklifin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis gündemine alınması halinde, 11. Yargı Paketi kapsamında yasalaşması planlanıyor.

Amaç ve tartışma alanları

Yetkililer, düzenlemenin amaçlarını “bilişim suçları ve banka dolandırıcılığına anlık müdahale, kara paranın aklanmasının önlenmesi” olarak tanımlıyor. Ancak uygulamanın kapsamı, denetim mekanizmaları ve kişisel verilerin korunması gibi konuların yasalaşma sürecinde tartışma yaratması bekleniyor.