Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolar

Haftanın son işlem gününe başlarken ons altın artıştayken, yurt içinde altın fiyatları yatay seyrediyor. Dolar/TL’de yükseliş, euro ve sterlinde ise düşüş yaşanıyor.
Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,8 değer kazancıyla tamamlarken şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.
Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 34,1719’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,2967’ten işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 915 lira
Çeyrek altın: 4 bin 942 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 135 lira
Tam altın: 19 bin 765 lira
Yarım altın: 9 bin 882 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,2967 lira
Euro: 37,5135 lira
Sterlin: 44,6683 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 yükselişle 78,9 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 78,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı.