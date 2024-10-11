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Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolar

Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2024 - 10:06

Haftanın son işlem gününe başlarken ons altın artıştayken, yurt içinde altın fiyatları yatay seyrediyor. Dolar/TL’de yükseliş, euro ve sterlinde ise düşüş yaşanıyor.

Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,8 değer kazancıyla tamamlarken şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 34,1719’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,2967’ten işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 915 lira

Çeyrek altın: 4 bin 942 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 135 lira

Tam altın: 19 bin 765 lira

Yarım altın: 9 bin 882 lira

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DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,2967 lira

Euro: 37,5135 lira

Sterlin: 44,6683 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 yükselişle 78,9 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 78,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı.

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