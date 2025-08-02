SON DAKİKA! Kamu işçilerinin zam pazarlığında imzalar bugün atıldı

600 bine yakın kamu işçisine yönelik zam pazarlığında sona gelindi.

Kamu Çerçeve Protokolü’nde anlaşma sağlandı.

Tarafların, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda anlaşmaya varılması bekleniyordu.

Kamu Çerçeve Protokolü’ndeki imza töreni bugün saat 11.30 yapıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) bugün bir araya geldi.

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında, anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.

Elde edilecek kazanımlar, işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayacak.

SON TEKLİF

Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde hükümetin son teklifi şöyle olmuştu:

İlk altı ay için yüzde 24,

İkinci altı ay için yüzde 11,

Üçüncü altı ay için yüzde 10,

Dördüncü altı ay için de yüzde 6.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: