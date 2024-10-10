ABD’de enflasyon eylülde yüzde 0,2 artış gösterdi

Fed’in faiz politikasını belirleyecek önemli bir veri açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD’de, eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı.

ABD’nin enflasyonunda yaşanacak gelişmeler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizi adımlarını şekillendiriyor.

Küresel piyasalarda, ABD’de ekonomisinin “yumuşak iniş” yapılabileceğini yönelik beklentiler hakimdi.

ABD’de TÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

AĞUSTOS ENFLASYONU

Ağustos’ta ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,2 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti.

BEKLENTİ

Ekonomistlerin beklentisi de aylık bazda yüzde 0,1’lik artış olması yıllık yüzde 2,3 olarak açıklanmıştı.