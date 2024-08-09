Altın kayıplarını telafi edebilecek mi?

Hafta başında sert kayıplar veren altın fiyatları kayıplarını dizginleyerek yeniden yükselişe geçti. Ons altın hafta içinde 2.364 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, dün kayıplarını dizginleyerek sert yükselişler yaşayıp 2.429 dolar seviyesine yükseldi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki yatay seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle dalgalı bir seyir sergiliyor.

Dünü 2.552 – 2.617 lira aralığında geçiren gram altın, bugün aynı saat diliminde 2.610 lirada bulunuyor.

Gram altın, çarşamba günü, kayıplarını dizginleyerek 2.556 lira seviyesinden tepki alımı başlattı. Bu seyrini kuvvetlendirerek 2.610 lira seviyesine kadar yükseldi.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Hafta başında piyasalarda, yaşanan sert satış dalgası piyasaları alt üst etti. ABD tarafında istihdamda görülen zayıflık resesyon tehlikesini ortaya çıkardı. Bu durumda değerli metaller, borsalar ve riskli varlıklar sert kayıplar verdi. Altında kayıplar verenlerden oldu. Piyasalar hafta içi bu rüzgarı yeniden olumlu yöne çevirdi. Para piyasaları değerli meraller borsalar yeniden yükselişe geçti.

Dün ise ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Bugün gündem ekonomik veri bakımından sakin.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

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