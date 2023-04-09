CHP’de il il milletvekili adayı listesi: Erzincan’da Mustafa Sarıgül sürprizi

CHP’de parti meclisi toplantısı ile milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmeleri için belirlenen süre saat 17.00’de dolacak.

YSK’nın Seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar YSK Başkanlığı’na sunması gerekiyor.

CHP’de milletvekili adayları belirlenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. Listedeki son bilgileri aktaran CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, CHP’nin Erzincan’daki birinci sıra adayının Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül olduğunu duyurdu.

CHP’NİN ADAY LİSTESİ NETLEŞİYOR

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür şu bilgileri aktardı:

Listelerde bazı iller şekillenmek üzere. Beklentiler arasında bir sürpriz de var aslında. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül listede kendine Erzincan milletvekili adayı olarak yer buldu.

Ankara birinci bölgede Gamze Taşçıer mevcut milletvekiliydi. Deniz Demir CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı. Okan Konuralp de RTÜK üyesiydi, Ankara birinci bölge üçüncü sırada kendine yer buldu.

Dördüncü sıra DEVA kontenjanına ayrıldı. Sadullah Ergin’in Ankara birinci bölge dördüncü sırada yerinin olduğu belirtiliyor.

Altıncı sırada Mustafa Nedim Yamalı var. O da Gelecek Partisi kontenjanından. CHP üçüncü bölgede ise Tekin Bingöl birinci sırada, Umut Akdoğan ikinci sırada. Üçüncü sırada ise Saadet Partisi’ne kontenjan ayrıldığı beklentiler arasında. Mesut Doğan’ın üçüncü sırada yer alması bekleniyor. Dördüncü sırada Aylin Yaman var.

İstanbul birinci bölgede ise Oğuz Kağan Salıcı’nın birinci bölge birinci sırada olması bekleniyor. Gamze Akkuş İlgezdi ikinci sırada, üçüncü sırada Fethi Açıkel. Gökhan Günaydın dördüncü sırada olması bekleniyor.

İstanbul birinci bölge beşinci sırada ise Saadet Partisi’nden Birol Aydın’ın olması bekleniyor.

Yedinci sıra Elif Esen DEVA Partili, sekizinci sırada Hasan Karalı DEVA Partili. Dokuzuncu sırada Cemal Enginyurt Demokrat Parti’den. Onuncu sıra ise Selim Temur Gelecek Partisi’nden olması bekleniyor.

İstanbul’da ikinci bölgede dördüncü sırada Enis Berberoğlu, beşinci sırada Saadet Partili bir isim yine Mustafa Kaya. Altıncı sırada Mansur Kılıç, yedinci sırada İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi’nden. Sekizinci sırada Evrim Hızmanoğlu DEVA Partisi’nden, on altıncı sırada Habip Çiftçioğlu Gelecek Partisi’nden yer ayrıldığı belirtiliyor.

Üçüncü bölgede birinci sırada Engin Altay, ikinci sırada Erdoğan Toprak, üçüncü sırada Tahir Eliçi’nin eşi Türkan Elçi, altıncı sırada DEVA Partili Medeni Yılmaz, yedinci sırada Saadet Partili Bülent Kaya. Sekizinci sırada Gelecek Partili Doğan Demir, onuncu sırada DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu.

Antalya listesinde altıncı sırada Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı Özbudun var. Beşinci sırada ise Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi’nden.

Şanlıufa’da Mahmut Tanal üçüncü sırada DEVA Partili. Gelecek Partili Ahmet Tüysüz olacak.

İzmir birinci bölgede ise Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan olduğu belirtiliyor. İkinci bölgede Salih Uzun Demokrat Parti’den olacak.

10 milletvekili adayı DEVA Partisi’ne, 9 Gelecek Partisi, 7 Saadet Partisi, 3 Demokrat Parti’ye CHP listelerinden yer ayrıldı.