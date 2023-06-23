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Engelli ve yaşlı aylığı ödemelerinde flaş gelişme! Bakan duyurdu…

Engelli ve yaşlı aylığı ödemelerinde flaş gelişme! Bakan duyurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Haziran 2023 - 15:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün (23 Haziran) itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti.
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