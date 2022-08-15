Altın fiyatları bugün (15 Ağustos) ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı haftanın ilk gününde merak edilen konular arasında yerini alıyor. Ons 1783 seviyesinde güne başlarken bu rakam hafta sonu 1800 dolar seviyesini görmüştü. Değişen fiyatların ardından gram altının satışı 1032 liradan işlem görüyor. Peki bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum ne kadar oldu? İşte anlık verilere göre son veriler