Altın fiyatları bugün (15 Ağustos) ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı haftanın ilk gününde merak edilen konular arasında yerini alıyor. Ons 1783 seviyesinde güne başlarken bu rakam hafta sonu 1800 dolar seviyesini görmüştü. Değişen fiyatların ardından gram altının satışı 1032 liradan işlem görüyor. Peki bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum ne kadar oldu? İşte anlık verilere göre son veriler
Gram altının satış fiyatı şu dakikalarda 1.032 liradan işlem görürken, Çeyrek Altın 1.704 lira, yarım altın 3.411 lira ve cumhuriyet altını 6.795 liradan işlem görüyor.
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