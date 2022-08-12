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Altında bir yılın en uzun yükseliş serisi

Altında bir yılın en uzun yükseliş serisi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ağustos 2022 - 11:38

Altın, ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası Fed’in faizleri daha önce öngörüldüğü kadar hızlı artırmayacağına dair beklentilerle art arda dördüncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Altın, ABD’de faiz artışlarının öngörüldüğü kadar yüksek gelmeyeceğine dair işaretlerle birlikte neredeyse bir yılın en uzun yükseliş serisine imza attı.

Haftanın son işlem gününde spot altın 1.790 dolar seviyesinin üzerini gördü.

ABD’de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunda da beklentileri aşan gerileme izlenmişti. Veriler Fed’in beklendiği kadar şahin olmayacağını desteklerken altının 1800 doların altındaki seyrine de zemin oluşturdu.

Swap piyasalarında yapılan işlemler yatırımcılar arasında Eylül ayında yapılacak faiz artışı için 50 baz puan ile 75 baz puanlık artış arasında belirsizlik yaşandığına işaret ediyor.

Fed San Francisco Başkanı Mary Daly hızlı fiyat büyümesiyle mücadelenin bitmekten oldukça uzak olduğunu söylerken kendisinin baz senaryosunun Eylül ayında 50 baz puanlık artış yapılması olduğunu ancak 75 baz puanlık artışa da açık olduğunu belirtti.

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Değerli metal Temmuz ayında yaşadığı dip seviyesinden beri küresel resesyona dair endişeler ve ABD-Çin arasında artan Tayvan gerginliğiyle yüzde 6 civarında toparlanma yaşadı. Bu toparlanmaya son haftalarda dolarda yaşanan zayıflama da destek oldu.

StoneX Piyasa Analisti Fawad Razaqzada, gelen enflasyon verilerinin Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı görünümünü desteklemesine rağmen altının boğa ivmesini korumakta zorlandığının altını çizerken 1800 dolar seviyesinin net şekilde kırılması için daha fazla konsolidasyona ihtiyaç olduğunu ekledi.

 

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