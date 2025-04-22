IMF, TÜRKİYE’NİN 2025 BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan 2025 tarihli Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilirken, küresel büyüme beklentileri ise aşağı çekildi. IMF, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,7 oranında büyümesini öngörüyor.

IMF’nin son yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Türkiye ekonomisiyle ilgili pozitif bir revizyona işaret ediyor. Ocak ayında açıklanan önceki tahminde Türkiye’nin 2025 yılı büyüme oranı yüzde 2,6 olarak belirtilmişti. Ancak nisan ayında yapılan güncellemeyle bu oran yüzde 2,7’ye çıkarıldı.

Raporda, Türkiye’nin para politikasında son dönemde uyguladığı yön değişikliklerinin olumlu etkilerinin 2026 yılında daha belirgin hale gelmesiyle büyümenin yüzde 3,2’ye yükseleceği beklentisine de yer verildi.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK RAKAMLARI DA PAYLAŞILDI

IMF, Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin enflasyon tahminini ise yüzde 35,9 olarak açıkladı. Bu oranın 2026 yılında yüzde 22,8’e gerilemesi bekleniyor. Raporda, Türkiye’de işsizlik oranının 2025’te yüzde 9,4, 2026’da ise yüzde 9,2 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ayrıca, cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı hem 2025 hem de 2026 yılları için yüzde 1,2 olarak tahmin edildi.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Türkiye için yapılan yukarı yönlü revizyonun aksine, IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü. 2025 yılı için küresel büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e, 2026 yılı için ise yüzde 3’te sabit tutuldu. Küresel büyüme oranları, tarihsel ortalama olan yüzde 3,7’nin oldukça altında kalıyor.

IMF, bu düşüşün ardında artan ticaret savaşları, korumacılık politikaları, tarifelerdeki artış ve yüksek düzeydeki politika belirsizliklerinin yattığını vurguladı. Özellikle ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri ve bu tarifelere karşı gelen misillemelerin küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

ABD VE AVRUPA BÜYÜMEDE GERİLİYOR

Raporda ABD’nin 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,7’den yüzde 1,8’e indirildi. Aynı şekilde, Euro Bölgesi’nin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1’den yüzde 0,8’e çekildi. Almanya için büyüme beklentisi sıfıra düşerken, Fransa, İtalya ve İngiltere ekonomileri için de benzer şekilde aşağı yönlü revizyonlar yapıldı.

ASYA EKONOMİLERİNDE ZAYIFLAMA SİNYALİ

IMF’nin raporunda Japonya, Çin ve Hindistan gibi Asya ekonomilerinde de büyüme beklentilerinin aşağı çekildiği görüldü. Çin’in 2025 büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 4’e, Hindistan’ınki ise yüzde 6,5’ten yüzde 6,2’ye düşürüldü.

TİCARET SAVAŞLARI BÜYÜMEYİ BASKILIYOR

Raporda, ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte küresel büyüme dinamiklerinde ciddi bir baskı oluştuğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda IMF, uluslararası ticaret politikalarının netleşmesi ve tarifelerin düşürülmesinin küresel büyümeye katkı sağlayabileceğini vurguladı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/