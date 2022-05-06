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Altın fiyatları 6 Mayıs

Altın fiyatları 6 Mayıs
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2022 - 9:17

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki düşüş ve artışa göre vatandaşlar alım satım yapıyorlar. FED faiz kararı çarşamba günü açıklandı ve ‘75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil’ denildi. Piyasaları rahatlatan bu açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş başladı. Peki, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 6 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. – Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, ‘Fed gösterge oranını yarım puan artırdı, ancak Powell, Fed’in aktif olarak yakın gelecekte 75 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımını düşünmediğini söyledi. Altın, ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmasının birçok yatırımcının beklediği kadar dik olmayacağına dair sinyallerden destek bulmuş durumda.’ dedi. Gram altın bugün 896,90 liradan alınıyor ve 897,17 liradan satılıyor.

2/5Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 896,90 liradan alınıyor ve 897,17 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.473,00 liradan alınıyor, 1.493,00 liradan satılıyor.

3/5Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.944,00 liradan alınıyor, 2.986,00 liradan satılıyor.

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.879,00 liradan alınıyor, 5.950,00 liradan satılıyor.

4/5FED ATEŞE BENZİN DÖKMEDİ

FED ATEŞE BENZİN DÖKMEDİ

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti
< br>Fed gösterge oranını yarım puan artırdı, ancak Powell, Fed’in aktif olarak yakın gelecekte 75 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımını düşünmediğini söyledi. Altın, ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmasının birçok yatırımcının beklediği kadar dik olmayacağına dair sinyallerden destek bulmuş durumda. Reel faizlerin hızlı yükselmeyeceği kanısı değerli metaller tarafına destek veriyor. Piyasalarda da resim, güvercin olarak algılanan açıklamalardan itibariyle olumluya dönmüş durumda.

5/5Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar

Fed’e ilişkin beklentilerin çok şahin görüntü nedeniyle arttığı bir ortamda ateşe benzin dökmeyen ve ana doğrultunun da devam edeceğini gösteren dengeli bir plan sunulmuştur. Terminal orana ilişkin beklentiler ise aşağı çekilmiş değil, sadece Fed öngörülenden daha yüksek bir hızı şu anda masaya getirmedi. Beklentiler kademeli şekilde oluşuyor ve bilanço değerlendirme aralıklarında da Fed planlarında revizyon yapabilir elbette.

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