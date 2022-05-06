Altın fiyatları 6 Mayıs

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki düşüş ve artışa göre vatandaşlar alım satım yapıyorlar. FED faiz kararı çarşamba günü açıklandı ve ‘75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil’ denildi. Piyasaları rahatlatan bu açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş başladı. Peki, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 6 Mayıs altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. – Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, ‘Fed gösterge oranını yarım puan artırdı, ancak Powell, Fed’in aktif olarak yakın gelecekte 75 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımını düşünmediğini söyledi. Altın, ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmasının birçok yatırımcının beklediği kadar dik olmayacağına dair sinyallerden destek bulmuş durumda.’ dedi. Gram altın bugün 896,90 liradan alınıyor ve 897,17 liradan satılıyor. 2/5 1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 896,90 liradan alınıyor ve 897,17 liradan satılıyor. ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.473,00 liradan alınıyor, 1.493,00 liradan satılıyor.

3/5 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.944,00 liradan alınıyor, 2.986,00 liradan satılıyor. Meteoroloji Cumartesi ve Pazar için uyardı! İşte il il 6 Mayıs hava durumu… CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.879,00 liradan alınıyor, 5.950,00 liradan satılıyor.



4/5 FED ATEŞE BENZİN DÖKMEDİ Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

< br>Fed gösterge oranını yarım puan artırdı, ancak Powell, Fed’in aktif olarak yakın gelecekte 75 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımını düşünmediğini söyledi. Altın, ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmasının birçok yatırımcının beklediği kadar dik olmayacağına dair sinyallerden destek bulmuş durumda. Reel faizlerin hızlı yükselmeyeceği kanısı değerli metaller tarafına destek veriyor. Piyasalarda da resim, güvercin olarak algılanan açıklamalardan itibariyle olumluya dönmüş durumda.