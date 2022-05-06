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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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06 Mayıs 2022 - 9:16

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler hakkında detaylar bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından aktarılıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 6 Mayıs son depremler listesi

1/3Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremler ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göre 6 Mayıs’ta sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde birçok sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıların ilki saat 04:09’da gerçekleşti.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–2022.05.06 04:43:57 37.8817 26.9220 3.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 04:21:37 37.8693 26.9558 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 04:18:22 37.8955 27.1490 6.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 04:09:26 37.8620 26.9775 7.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 02:18:05 39.2560 26.7042 5.4 -.- 1.5 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel2022.05.06 02:07:23 38.3820 26.4428 13.8 -.- 1.7 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel2022.05.06 01:06:05 38.6147 30.8757 8.8 -.- 1.5 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel2022.05.06 00:59:38 37.0347 35.9290 13.7 -.- 2.1 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel2022.05.06 00:49:35 37.6952 29.3230 9.3 -.- 1.5 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel2022.05.06 00:21:47 39.0650 27.9030 11.0 -.- 3.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

3/3Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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