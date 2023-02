Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan depremle ilgili son dakika açıklaması… Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, “Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Oktay, deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş’ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş’ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.

DEPREMDE 284 CAN KAYBI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay’da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye’de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman’da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır’da 14 kaybımız var.

Şanlıurfa’da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep’te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis’te 8 yaralımız, Adana’da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya’da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

Barınma itibarıyla gerek bölgelere çadır, battaniye sevkiyatı yapıldı, yapılıyor. Ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun Hastanesi eskiydi. İskenderun’daki hastanede bir yıkım söz konusu. Okullarımız, yurtlarımız sapasağlam yerinde.

“ARTÇI DEPREMLER ASIL BÜYÜK DEPREMDEN SONRA TEHLİKELİ OLANLARDIR”

Havalimanlarıyla ilgili Hatay Havalimanı’nda bir sorun var. Maraş ve Antep’i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Yardımlarla ilgili uçuşlar devam etmekte. 78 artçı deprem oldu. Artçı depremler asıl büyük depremden sonra tehlikeli olanlardır.

Kilis ili yine doğal gaz hattı bu hasardan etkilenmiştir. Eğer çatlaklar ve şüpheli binalar olursa hemen yanında hizmeti verebilecek çadırlar bulunacak. Depremden etkilenen aynı zamanda diğer canlılarımız var.

Yardımlarla ilgili uluslararası çok telefon aldık. Medikal yardımcıları kabul edebileceğini belitti.

Türkiye deprem bölgesi, bundan kaçışımız yok. Öldüren deprem değil, binalar.

Çok büyük bir deprem. Büyüklüğünün yanı sıra şiddeti de yüksek olan bir deprem. Hep birlikte dayanışma içerisinde üstesinden geleceğiz.

Deprem BÖLGESİNDE EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ

1 haftalık okullar tatil ama sonrasıyla alakalı Bakanımızla değerlendireceğiz ve ilan edeceğiz.

