Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Altaylı: Isparta’daki Kesinti Faturalara İsyan Edenlere Sopa Göstermek mi?

Altaylı: Isparta’daki Kesinti Faturalara İsyan Edenlere Sopa Göstermek mi?
0 views
07 Şubat 2022 - 14:13

Altaylı: Isparta’daki Kesinti Faturalara İsyan Edenlere Sopa Göstermek mi?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Isparta’daki elektrik kesintisi ve faturalara gelen zamlar hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altaylı: Isparta'daki Kesinti Faturalara İsyan Edenlere Sopa Göstermek mi?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Acaba diyorum Isparta’nın günlerdir kar ve ayaz altında elektriksiz bırakılması elektrik faturalarına isyan eden bizlere aba üzerinden sopa göstermek mi!  Halinize şükredin, yoksa elektriksiz kalırsınız mı demek istiyorlar. Aklıma emin olun başka bir şey gelmiyor.” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, “Bu zamanda, koskoca bir kenti 3 gün elektrikten yoksun bırakmanın başka bir makul gerekçesi de olamaz. Vali ortada yok. Belediye Başkanı ortada yok. Türkiye’yi elektrikle tanıştırdığını iddia eden bir iktidarın döneminde, iktidarın yaptığı özelleştirme bölgenin elektrik dağıtımını alan şirket bir kente üç gün elektrik veremiyor ama kimsenin sorumluluğu üstlendiği yok.Üç günün sonunda bir Bakan çıkıp “Hakkınızı helal edin” diyor. Başkaca bir şey de olmuyor. Dediğim gibi Belediye Başkanı ortada yok. Vali zaten hiç yok. Her ikisinin nerede olduğunu belgeleyecek bir MOBESE kamerası da yok. Kente elektrik vermekten sorumlu Akdeniz Elektrik AŞ’den ise eden de yok. Peki sizce adı hiç anılmayan ama bu işin sorumlusu olan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin özelleştirme ihalesini kim almıştı hatırlıyor musunuz! Hafızanız zayıfsa ben hatırlatayım.  Yabancı değiller. Hatta çok ama çok tanıdıklar.” ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

“Hani şu meşhuuuur 5 müteahhit var ya. Hani şu AK Parti iktidarı döneminde ne ihale varsa hepsini alan.Onların üçü. Kolin, Limak, Cengiz. Isparta’yı soğukta ve karanlıkta bırakanlar onlar. O yüzden ne adları anılıyor ne MOBESE ile takip ediliyorlar. Çünkü aslında yıllar önce verdikleri sözü tutuyorlar.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’
Gürsel Tekin ile evlenen Mehtap Özkan’dan flaş sosyal medya hamlesi!Gürsel Tekin ile evlenen Mehtap Özkan’dan flaş sosyal medya hamlesi!
Cengiz Holding Isparta’daki Zararı Karşılayacak mı?Cengiz Holding Isparta’daki Zararı Karşılayacak mı?
Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?
Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Nebati Londra’da Kimle Görüşecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gürsel Tekin ile evlenen Mehtap Özkan’dan flaş sosyal medya hamlesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cengiz Holding Isparta’daki Zararı Karşılayacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altaylı: Isparta’daki Kesinti Faturalara İsyan Edenlere Sopa Göstermek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Çiçek Deniz sarı saçlı yeni imajını paylaştı! Robot Sophia diyebilir miyiz?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor All Star’da Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz aşk itirafı! ‘İki gülücük atsan…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !