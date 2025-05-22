ALPEREN DUYMAZ’DAN NUMAN KURTULMUŞ’A TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Meclis’te gençlere yönelik yaptığı açıklamalara, ünlü oyuncu Alperen Duymaz’dan sert tepki geldi. Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurtulmuş’un sözlerine karşı çıkarak “Paramparça olmamızın sebebi Kürtler, Lazlar değil; örgüttü” ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 81 il ve 10 farklı ülkeden gelen gençleri ağırladığı 19 Mayıs etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Artık terörü bütünüyle geride bırakmak, terörsüz bir Türkiye’yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Ya biz de sarı öküz gibi sıramızın gelmesini bekleyecek, paramparça olacağız ya da Türkler, Kürtler bir araya gelerek bu emperyalist projeyi boşa çıkaracağız.”

Bu ifadeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, açıklamalardaki “paramparça olma” vurgusu bazı kesimlerin tepkisini çekti.

ALPEREN DUYMAZ’DAN KAPSAYICI MESAJ

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlikteliğini etnik kimliklerle ayrıştırmanın yanlış olduğunu savundu. Duymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Zaten kardeştik. Hâlâ öyleyiz. Söz konusu bile olamaz aksi. Laz, Çerkez, Yörük, Kürt… Ortak değerimiz Türk olmamız. ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ derken Atatürk kapsayıcılıktan, fikren Türk olmaktan bahseder. Paramparça olma ihtimalimizin sebebi Kürtler ya da Lazlar değil, örgüttü.”

Duymaz’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Oyuncunun verdiği birlik mesajı birçok kullanıcı tarafından desteklenirken, açıklamaları siyasetin ve sanat dünyasının gündemine oturdu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Numan Kurtulmuş’un açıklamaları üzerine sosyal medyada farklı görüşler dile getirilirken, Alperen Duymaz’ın açıklaması sanat camiasından gelen ilk yüksek profilli tepki olarak değerlendirildi. Kamuoyunda, sanatçıların toplumsal olaylara daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğine yönelik çağrılar artarken, Duymaz’ın açıklaması “birlik ve beraberlik vurgusu” nedeniyle takdir topladı.