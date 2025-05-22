DEMET AKALIN’DAN BODRUM FİYATLARINA SERT TEPKİ

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum’daki yüksek fiyatlar yeniden gündemde. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, tatil için gittiği Bodrum’da yaşadığı kahvaltı deneyimiyle adeta çileden çıktı. İki kişilik kahvaltı için ödediği tutarı sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, fiyatlara tepki gösterdi.

“LÜKS BİR MEKAN DEĞİLDİ”

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı, “İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim. Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi” ifadelerini kullandı. Akalın’ın bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

BODRUM’DA FİYAT POLEMİĞİ BÜYÜYOR

Bodrum’da daha önce de benzer fiyat artışları gündeme gelmişti. 2024 yaz sezonunda özel plajlarda 1 adet lahmacunun fiyatı 100 ile 1000 TL arasında değişirken, 2025 yazında bu rakamın 2200 TL’ye kadar çıktığı iddia edildi. Bu gelişmeler, sosyal medyada “Bodrum’da tatil yapmak artık lüks değil, çılgınlık” yorumlarını beraberinde getirdi.

TATİLCİLER TEDİRGİN

Yaz aylarında yoğun turist akınına uğrayan Bodrum’da özellikle yeme-içme fiyatlarının astronomik düzeylere ulaşması, yerli tatilcileri alternatif lokasyonlara yönlendirmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları, Demet Akalın’ın paylaşımını “fiyat enflasyonunun göstergesi” olarak yorumladı.