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Alp Navruz’dan ‘Ayça Ayşin Turan’ İtirafı

Alp Navruz’dan ‘Ayça Ayşin Turan’ İtirafı
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03 Ekim 2021 - 9:40

Kendisi gibi oyuncu olan Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddia edilen Alp Navruz, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

‘Ada Masalı’ dizisinde başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan’ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. İkilinin, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşadığı ileri sürülmüştü. Alp Navruz, iddiaların ardından reklam yüzü olduğu bir kozmetik markasının lansmanında görüntülendi.


Navruz, son dönemde adının aşk dedikodularına karıştığı Ayça Ayşin Turan ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “İyi bir arkadaşlığımız var. Çok iyi anlaşıyoruz. Şu an marka için buradayız.” demekle yetindi.

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