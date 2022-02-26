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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO’ya, ‘Ukrayna’ tepkisi: Kararlı bir adım atmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO’ya, ‘Ukrayna’ tepkisi: Kararlı bir adım atmalı
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26 Şubat 2022 - 11:20

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaline tepki göstererek, “NATO kararlı bir adım atmalı. Bu iş, arka arkaya kınama cümbüşüne dönüşmemeli.” dedi. AB’yi de eleştiren Erdoğan, “Batılı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemedi. Bol bol nasihat çekiyorlar.” ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya – Ukrayna savaşı karşısında NATO’nun tavrı hakkında konuşan Erdoğan, “Saat 17’de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO’nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO’nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız” dedi.

TÜRK VATANDAŞLARIN UKRAYNA’DAN TAHLİYESİ

Ukrayna’da kalan Türk vatandaşlar ile ilgili konuşan Erdoğan, “Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan, güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

AB VE BATI’YA ELEŞTİRİ

Erdoğan konuşmasının devamında, “Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna’ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Atılan herhangi bir adım yok. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda halen bu nasihatlerine devam ediyor. Zelensky’nin de ifadesiyle, ’Bize sadece nasihat veriyorlar. Herhangi bir destek vermiyorlar’ dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz” diye konuştu.

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