Aliyev Ailesinden Bodrum’a 500 Milyon Euroluk Dev Yatırım

Azerbaycan’ın önde gelen ailelerinden Aliyevler, Türkiye’de dikkat çeken bir yatırım hamlesiyle gündemde. Aileye yakınlığıyla bilinen Pasha Holding, Bodrum’daki lüks Mandarin Oriental oteline yaklaşık 500 milyon Euro yatırım yaparak ortak oldu. Otelin %50 hissesini alan holdingin arkasında ise İlham Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva yer alıyor.

2014 yılında Astaş Holding tarafından inşa edilen Mandarin Oriental Bodrum, 132 adet ultra lüks rezidans ve villa ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar 140’tan fazla uluslararası ödül kazanan oteldeki konutların değeri ise 8 ila 15 milyon Euro arasında değişiyor.

Pasha Holding ile Astaş Holding arasındaki ortaklık geçen yıl imzalanan anlaşma ile resmiyet kazandı. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ve Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov’un imzaladığı anlaşma sonrasında, lüks otelin ortaklık yapısı değişti. Bu büyük yatırımın ardından otelin tabelasında Pasha Holding ismi de yer aldı.

Pasha Holding’in kayıtlarda Aliyev ailesiyle doğrudan bağı görünmese de, holdingin büyük ortaklarının İlham Aliyev’in kızları olduğu biliniyor. Azerbaycan’da bankacılık, sigorta ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, 2021 yılında yaklaşık 15.5 milyar manatlık (yaklaşık 9.5 milyar dolar) varlığa sahipti.

Bu büyük yatırım, sadece Bodrum’un uluslararası turizm çekiciliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Azerbaycan sermayesinin Türkiye’deki etkisini de gözler önüne seriyor.