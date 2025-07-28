İstanbul’da Ünlü Komedyene Hırsızlık Suçlaması!

İngiliz stand-up komedyeni Cerys Nelmes, İstanbul’da bir mağazada yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. 22 Temmuz 2025 tarihinde Zara’ya ait olduğu iddia edilen bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmadan çıktığı gerekçesiyle hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Nelmes hakkında soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerine göre, ünlü komedyen mağazadan ödeme yapmadan ayrıldıktan sonra farkına vardığı hatayı düzeltmek üzere geri döndü.

Ancak bu çaba, olası bir suçun önüne geçmeye yetmedi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nelmes, emniyette verdiği ifadesinde olayın tamamen bir dalgınlık sonucu yaşandığını ifade etti. İngiltere’nin Bristol kentinden gelen komedyen, “Eşyaların ücretini ödemediğimi sonradan fark ettim. Şok oldum ve hemen geri dönüp durumu düzeltmek istedim. Asla kötü bir niyetim olmadı.” dedi.

Tercüman eşliğinde ifade veren Nelmes, birkaç saat süren gözaltı sürecinde insan haklarına aykırı davranıldığını da ileri sürdü. Komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltı sırasında suya erişim sağlanamadığını, yemek verilmediğini ve tuvalet izni bile alamadığını belirtti. Bu açıklamalar sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı Nelmes’e destek mesajları gönderdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu olayı “hayatımın en utanç verici hatası” olarak tanımlayan komedyen, Türkiye’de sahne almak üzere kısa süreliğine bulunduğunu ve bu olay nedeniyle planladığı gösterileri iptal ettiğini söyledi. “İstanbul’a bayıldım ama başıma gelenler yüzünden geri dönmeye korkuyorum.” ifadelerini kullanan Nelmes, bir daha benzer bir durumun yaşanmaması için daha dikkatli olacağını da sözlerine ekledi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Cerys Nelmes hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında “basit hırsızlık” suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Savcılığın, Nelmes için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edebileceği belirtiliyor. Yasal süreç halen devam ederken, gözler şimdi Türk yargısının alacağı karara çevrildi.

Olayın yurt dışı basınında da geniş yankı bulduğu görülüyor. İngiliz gazeteleri ve sanat çevreleri, Nelmes’in ifadesine ve olayın bir yanlış anlaşılma olduğuna odaklanarak, Türkiye’de yaşadığı sürece dair eleştirel yorumlarda bulundu. Ancak Türk yetkililer, yargı sürecinin hukuki çerçevede yürütüldüğünü ve her sanık gibi Cerys Nelmes’in de yasal haklarının korunacağını vurguluyor.