Ali Koç, Futbol ve Basketbol Şubesinin Başına Geçti!

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Yeni kurduğu yönetimde ‘futbol şubesi sorumlusu’ ataması yapmayan başkan Ali Koç, bu görevi kendisi üstlenecek.

Fenerbahçe Kulübü’nde yeni yönetim kurulunun önceki akşam gerçekleştirdiği görev dağılımında futbol şubesine herhangi atama yapılmamasının sebebi ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir yetkili, “Başkanımız Ali Koç yeni sezonda futbol şubesiyle bizzat kendisinin ilgileneceğini birkaç kez ifade etmişti. Futbol şubesinde yönetici Selahattin Baki’nin imza yetkisi olsa da sorumlu bizzat başkanın kendisi” ifadelerini kullandı.