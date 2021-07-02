Ferhan Şensoy İç Kanaması Geçirdi!

Ünlü tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy’un Bodrum’da iç kanaması geçirdiği öğrenildi
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum’da bulunan Şensoy’un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ah benim güzel cahilliğim
Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda şöyle denildi:
ah benim güzel cahilliğim
bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça
yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi
bir şehir akşamında karanlık olmadıkça
ırmak boylarında gider gelirdim
#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.