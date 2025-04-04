HAFSANUR SANCAKTUTAN REKLAM ANLAŞMALARIYLA ZİRVEDE: KAZANCI 30 MİLYON TL’Yİ BULDU

Başarılı oyunculuğu, doğal güzelliği ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, şimdi de reklam dünyasında fırtına gibi esiyor. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan oyuncu, markaların en çok tercih ettiği yüzlerden biri haline geldi. Bu yıl yalnızca iki büyük marka anlaşmasıyla 30 milyon TL kazanan Sancaktutan, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

REKLAM DÜNYASININ ARANAN YÜZÜ

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Hafsanur Sancaktutan 2025 yılı içerisinde bir saç bakım markası ve bir deri markasıyla yaptığı anlaşmalarla dev bir kazanç elde etti. Güzel oyuncunun bu iki projeden toplamda 30 milyon TL aldığı belirtildi. Üstelik bu rakam, Sancaktutan’ın sektördeki reklam gücünü ve pazarlanabilirliğini de gözler önüne seriyor.

KARİYERİ HIZLA YÜKSELİYOR

Dizi projelerinde gösterdiği başarılı performansla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Hafsanur Sancaktutan, aynı zamanda moda ve güzellik dünyasının da vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi. Kamera önü başarısını marka iş birliklerine taşıyan oyuncunun, önümüzdeki dönemde daha fazla global markayla anlaşma yapması bekleniyor.

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE

Sadece iş hayatıyla değil, özel yaşamıyla da ilgi odağı olan Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. İkilinin uyumlu birlikteliği, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.

Güzelliği, yeteneği ve profesyonel duruşuyla hem ekranların hem de markaların vazgeçilmezi haline gelen Hafsanur Sancaktutan, yalnızca oyunculuk değil, reklam dünyasında da “zirvedeki isim

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/