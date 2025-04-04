ÇİN’DEN TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞINA SERT YANIT: YÜZDE 34 ORANINDA MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini artırma kararı, küresel ticaret arenasında yeni bir gerilimi tetikledi. Trump yönetiminin Çin dahil birçok ülkeye yönelik açıkladığı yüksek gümrük tarifelerine Pekin’den yanıt gecikmedi. Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere aynı oranda, yani yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

TRUMP’TAN GÜMRÜKTE RADİKAL ARTIŞ

Trump, küresel ticarette “adil rekabet” sağlamak amacıyla, ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere en az yüzde 10, bazı ülkelere ise yüzde 49’a varan oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu adımın en çok etkilediği ülkelerden biri olan Çin’e yüzde 34 oranında ek tarife getirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik tansiyonu yükseltti.

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI: BU BİR ZORBALIK

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar, uluslararası ticaret kurallarını açıkça ihlal etmekte ve küresel ekonomik istikrarı tehlikeye atmaktadır. Tek taraflı bir zorbalıktır. ABD yalnızca kendi çıkarlarına değil, tüm dünya tedarik zincirine zarar veriyor.”

ÇİN’DEN STRATEJİK MİSİLLEME

Çin’in misilleme kapsamında uygulayacağı yüzde 34’lük ek gümrük vergisi, özellikle ABD tarım ve enerji sektörünü hedef alıyor. Vergi uygulanacak başlıca ürünler şunlar:

Tarım ürünleri: Soya fasulyesi, mısır, pamuk

Gıda maddeleri: Et, süt ve süt ürünleri

Enerji kaynakları: Ham petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)

Bu kalemler, ABD ekonomisinin dış ticaretinde stratejik öneme sahip sektörler arasında yer alıyor.

ABD’Lİ ŞİRKETLERE YAPTIRIM SİNYALİ

Çin ayrıca, ABD’li bazı büyük ölçekli şirketlere yönelik yaptırım planları üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu hamle, iki ülke arasında 2018 yılında başlayan ve daha sonra yavaşlayan ticaret savaşının yeniden alevlendiğini gösteriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK ARTABİLİR

Uzmanlar, bu gelişmenin başta emtia ve teknoloji sektörleri olmak üzere küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle Çin’in ABD’den yaptığı tarım ve enerji ithalatını kısıtlaması, dünya genelinde fiyat dengelerini bozabilir.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/