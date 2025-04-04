BAHÇELİ, TÜRKEŞ’İN MEZARINDA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapağı ameliyatının ardından yaklaşık 2 ay süren istirahatin sonunda ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Bahçeli, Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret ederek siyasi mesaisine resmen başladı.

KALP KAPAĞI AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

6 Şubat 2025’te MHP tarafından yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değişimi operasyonu geçirdiği duyurulmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından Bahçeli taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmişti. Uzun süre kamuoyundan uzak kalan Bahçeli’nin ne zaman görevine döneceği merakla bekleniyordu.

İLK DURAK: TÜRKEŞ’İN ANIT MEZARI

Devlet Bahçeli’nin kamuya dönüşü sembolik bir ziyaretle başladı. MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anıt mezarına giden Bahçeli, dua ettikten sonra kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Ziyarete parti yetkilileri ve sevenleri de eşlik etti.

VATANDAŞA “BOZKURT” SELAMI

Kabir ziyaretinin ardından çıkışta vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Bahçeli, kendisini bekleyen kalabalığa “bozkurt” selamı vererek karşılık verdi. “Durma ilerle, evlatların seninle” ve “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları dikkat çekti.

SİYASET AKADEMİSİ VAKFI VE GENEL MERKEZ ZİYARETİ

Bahçeli, daha sonra Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasına geçti. Burada sevenleri tarafından güllerle karşılandı. Ziyaretin ardından MHP Genel Merkezi’ne geçen Bahçeli, kendisini bekleyen partilileri bir kez daha selamladı ve makam odasına geçti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Görüntülerde Devlet Bahçeli’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. MHP kaynakları, Bahçeli’nin görevine kaldığı yerden tam mesaiyle devam edeceğini belirtti.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/