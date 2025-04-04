DEVLET BAHÇELİ’YE GENEL MERKEZDE GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık iki ay süren istirahatin ardından siyasi mesaisine görkemli bir karşılama ile döndü. Kalp kapağı operasyonunun ardından kamuoyundan uzak kalan Bahçeli, önce Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti, ardından parti genel merkezine geçerek partililerle buluştu.

BAHÇELİ’DEN TÜRKEŞ’E ZİYARET

Vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i Beştepe’deki anıt mezarında ziyaret eden Bahçeli, burada dua etti ve mezara kırmızı-beyaz karanfiller bıraktı. Ziyaretin ardından kendisini bekleyen kalabalığa “bozkurt” selamı verdi.

SİYASET AKADEMİSİ AÇILIŞINI YAPTI

Bahçeli, mezar ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta partililerle bir araya gelen Bahçeli, akademi faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

GENEL MERKEZDE SLOGANLAR VE ÇİÇEKLER

MHP Genel Merkezi’ne geçen Devlet Bahçeli, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Partililer ellerinde güllerle aracının önüne koşarken, “Durma ilerle evlatların seninle” ve “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atıldı. Bahçeli, genel merkez binasının balkonundan partilileri selamlayarak bozkurt işareti yaptı.

MAKAMINA DÖNDÜ

Kalp kapağı değişimi sonrası uzun süre dinlenen 77 yaşındaki liderin, sağlıklı olduğu ve mesaisine tam kapasiteyle döndüğü görüldü. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında çalışmalarına yeniden başladı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/