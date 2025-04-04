ÇİĞDEM SİMAVİ’DEN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET: BOYKOT EDİLEN ESPRESSOLAB’DA GÖRÜLDÜ

CHP’nin boykot listesine aldığı markalar arasında yer alan kahve zinciri EspressoLab, bu kez Çiğdem Simavi’nin ziyaretiyle gündemde. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un annesi olan Çiğdem Simavi, İstanbul’daki bir EspressoLab şubesine giderek kurucu Esat Kocadağ ile bir araya geldi. Bu ziyaret, siyasi tartışmaların gölgesinde yeni bir boyut kazandı.

BOYKOTUN NEDENİ: İMAMOĞLU’NA DESTEK VERİLMEMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden halk hareketine yer vermeyen markalara karşı boykot çağrısında bulunmuş, bu markalar arasında EspressoLab de yer almıştı. Çağrı sonrası sosyal medyada başlayan tepki dalgasına karşılık olarak AK Parti’ye yakın çevreler ise EspressoLab’a destek mesajları paylaşmaya başlamıştı.

“SİYASET DEĞİL, KAHVE YAPIYORUZ” DEMİŞTİLER

EspressoLab kurucusu Esat Kocadağ, daha önce yaptığı açıklamada “Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamıyoruz” diyerek eleştirilere karşı kendilerini savunmuştu. Kocadağ, Çiğdem Simavi ile olan fotoğrafını Instagram’da paylaşarak şu notu düştü:

“Bugün EspressoLab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.”

ZİYARET SİYASİ Mİ, DOSTANE Mİ?

Çiğdem Simavi’nin bu ziyaretinin zamanlaması ve kamuoyuna açık şekilde paylaşılması, “simgesel bir destek” mi yoksa “bireysel bir tercih” mi olduğu yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ziyaretin boykota karşı bir mesaj olduğunu savunurken, bazıları ise bunun özel bir dostluk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ESPRESSOLAB TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Türkiye’de siyasetle ticaretin sınırlarının giderek daha da bulanıklaştığı bir dönemde, markaların ve isimlerin attığı her adım, geniş yankı buluyor. Çiğdem Simavi’nin ziyareti de bu çerçevede yalnızca bir kahve molası değil, aynı zamanda toplumsal reflekslerin yansıması olarak değerlendiriliyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/