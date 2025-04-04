FENERBAHÇE’DEN OKAN BURUK’A SERT AÇIKLAMA: “PLANLI TAVIR, KURŞUN YEMİŞ GİBİ YERE ATTI”

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında sert ifadelerin yer aldığı yazılı bir açıklama yayımladı. Süper Lig’de oynanan kritik derbinin ardından yaşanan gerginliklerin merkezine oturan olayla ilgili sarı-lacivertli kulüp, Buruk’u “tahrik edici davranışlarda bulunmak” ve “kendini yere atarak abartılı reaksiyon göstermekle” suçladı.

“TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜ TAHRİK ETTİ”

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un derbi sonrası teknik direktör Jose Mourinho’ya yönelik “saygısız el hareketleri” ve “tahrik edici davranışlar” sergilediği belirtildi. Açıklamada, “Hakemlerle el sıkışma bahanesiyle Mourinho’ya yaklaşarak tahriklerde bulunan, polis çizgisini geçerek fiziki alan ihlali yapan Okan Buruk, teknik direktörümüzün burnuna dokunmasının ardından kendini abartılı şekilde yere atmıştır” denildi.

“KURŞUN YEMİŞ GİBİ REAKSİYON GÖSTERDİ”

Kulüp açıklamasında Buruk’un hareketleri “planlı” olarak nitelendirildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Planlı şekilde yapılan tahriklerin devamında, adeta kurşun yemiş gibi profesyonelce yere düşen bu şahsın oyunculuğu ve sahte tepkileri herkesin gözü önündedir. Burnuna hafifçe dokunulan bir kişinin saniyelerce yerde kıvranması futbol ahlakıyla bağdaşmaz.”

“FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE DE KENDİNİ YERE ATARDI”

Fenerbahçe, Okan Buruk’un bu tavırlarının yeni olmadığını savunduğu açıklamada, şu ifadelerle geçmişine de gönderme yaptı:

“Bu şahsın futbolculuk döneminde de kendini yere attığı çok sayıda görüntü vardır. Teknik direktörlük kariyerine de bu alışkanlığı taşıdığı ve bunun karakteristik bir duruş olduğu açıktır.”

“SEBEP-SONUÇ BAĞLAMIYLA DEĞERLENDİRİLMELİ”

Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan olayların değerlendirilmesinde sadece sonuçlara değil, sebeplere de odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunun hakem kararlarından çok saha içindeki davranışlara dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Bu açıklama sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na çevrilmiş durumda. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası disiplin kararları merakla bekleniyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/