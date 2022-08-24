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Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman?

Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman?
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24 Ağustos 2022 - 15:32

Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman Valorant yeni bölüm çıkış tarihi

Valorant, son dönemin popüler video oyunlarından biri. Riot Games tarafından geliştirilen oyun çeşitli yeniliklerle oyunseverler ile buluşuyor. Peki Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman? Valorant yeni bölüm çıkış tarihi

Valorant, yeni özellikleri ve güncellemesiyle oyuncuların beğenisine sunuluyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Oyun özel tasarım kaplama ve Şampiyon Haresi’ne eklenen iki yeni özelliği oyunculara sunacak. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören oyunun 5. bölüm 2. kısım çıkış tarihi merak ediliyor. İşte detaylar…

VALORANT 5. BÖLÜM 2. KISIM NE ZAMAN?

Valorant 5. kısım 2. bölüm 23 Ağustos itibariyle erişime açıldı. Yeni bölüm oyunun tutkunlarına pek çok yeni özellik ve yepyeni bir kaplama sunuyor.

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