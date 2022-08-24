Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman?

Valorant, yeni özellikleri ve güncellemesiyle oyuncuların beğenisine sunuluyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Oyun özel tasarım kaplama ve Şampiyon Haresi’ne eklenen iki yeni özelliği oyunculara sunacak. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören oyunun 5. bölüm 2. kısım çıkış tarihi merak ediliyor. İşte detaylar…

VALORANT 5. BÖLÜM 2. KISIM NE ZAMAN?

Valorant 5. kısım 2. bölüm 23 Ağustos itibariyle erişime açıldı. Yeni bölüm oyunun tutkunlarına pek çok yeni özellik ve yepyeni bir kaplama sunuyor.