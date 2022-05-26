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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy’un kazancı dudak uçuklattı

Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy’un kazancı dudak uçuklattı
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26 Mayıs 2022 - 17:37

Evlilik haberleriyle gündemde olan Burcu Esmersoy bir ayda yedi markayla anlaştı. Esmersoy’un bir ayda kazandığı para ise görenleri hayrete düşürdü.

Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 1

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ve yaz sonu sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy’un kazancı gündem oldu.

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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 2

Rol aldığı reklamlar, yaptığı iş birlikleri ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Burcu Esmersoy bir ayda 7 markayla anlaştı.

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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 3

Reklam içerikli 15 saniyelik video paylaşması karşılığında 100 bin, yine reklam içerikli gönderi başına da 150 bin TL alan 46 yaşındaki sunucu, sadece mayıs ayı içerisinde sosyal medyasından beş ayrı markanın tanıtımını yaptı.

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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 4

Pırlanta markasının reklamından 2 milyon, moda markasıyla yaptığı iş birliğinden de 1 milyon TL alan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan da toplam 600 bin TL kazandı.

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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 5

Yani güzel sunucu, sadece mayıs ayı içerisinde toplam 3 milyon 600 bin TL’yi bu sayede cebine koymuş oldu.

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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 6

Ünlü sunucunun günlük kazancının yaklaşık 116 bin TL olduğu konuşuluyor.

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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 7
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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 8
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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 9
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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 10
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Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy'un kazancı dudak uçuklattı - Sayfa 11

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