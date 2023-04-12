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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! “Genç kız gibisin”

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! “Genç kız gibisin”
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12 Nisan 2023 - 16:14

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin kendi gibi adından söz ettiren annesi Havva Öztel uzun zamandır gündeme gelmiyordu. 2 kız annesi Öztel yine iddialı bir pozuyla dikkat çekti. Gece yarısı gelen göbek dekolteli pozlara yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 1

Kısa süre önce kızı Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 2

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 3

Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel’nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı. Aleyna Tilki’nin annesini görenler “Genç kız gibisin”, “Kızına taş çıkarırsın”, “Çok güzelsin” yorumlarında bulundu.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 4

Öztel son dönemde aldığı kiloları vermek için spor anlarını paylaşarak adından söz ettirmişti.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 5

Öte yandan Öztel birbirinden cesur pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 6

İŞTE O POZLAR…

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 7
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 8
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 9
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 10
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 11
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 12
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 13
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 14
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 15
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 16
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 17
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 18
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 19
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 20
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 21
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 22
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 23
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 24
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 25
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 26
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 27
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 28
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 29
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 30
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 31
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 32
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 33
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 34
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 35
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 36
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 37
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 38
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 39
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 40
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 41
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 42
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 43
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 44
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 45
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 46
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 47
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 48
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 49
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 50
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 51
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 52
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gece yarısı paylaştı! "Genç kız gibisin" - Sayfa 53

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