Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti

Ankara’da silahlı saldırı sonucu ölüürülen Sinan Ateş’in 3. Duruşması bugün devam ediyor. Bugün Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in yanında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın oturduğu görüldü.

Davayı siyasetten dünyasından birçok isim ve gazeteci tepki ediyor. Duruşmaya katılan İsmail Saymaz duruşmadan kritik bilgileri aktardı.

Saymaz, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi tutuklu Doğukan Çep’in kendisine kafa salladığını ve ardından “Seninle görüşeceğiz” dediğini aktardı.

Daha sonra ise Saymaz, Çep’in diğer gazetecilere de öpücük attığını belirtti.

Katıldığı programda konuşan Saymaz şu bilgileri aktardı:

Ben duruşmadayken Doğukan Çep kafasını gözünü sallayarak gülerek tehditkar bir bakış atmıştı. Kafasını sallayarak bana torbacı dedin gibi bir şey demişti. Tetikçi Eray Özyağcı da kafasını gözünü sallamıştı. Sonra Suat Kurt, bulunduğu yerden adımı vererek bağırmıştı.

Bugün de duruşmaya gittim, salona girerken kafasını sallayıp gülerek Seninle görüşeceğiz dedi. Salona ben geç girdim beni bulamayınca diğer gazetecilere öpücük atmış. Artık tehditin boyutu alaycılığa vardırıldı. Akıl alır gibi değil.

Bu arada orada olan başkaları da aynı tehditkar tutumu sürdürüyor. Özellikle bana karşı ve gazetecilere karşı ya da duruşmayı izleyen başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer siyasetçilere karşı. Ben böyle bir cüret böyle bir özgüven görmedim.

NELER OLDU?

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak 22 kişi tutuklandı.

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile olay yerine götüren ve kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un, eylem sırasında ortak hakimiyetle Sinan Ateş’e karşı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca sanıklardan Doğukan Çep, silahlı eylemi organize ettiği iddiasıyla suçlanırken, şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise Sinan Ateş’e karşı “suça azmettirme suretiyle toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay ve Mustafa Ensar Aykal ise Sinan Ateş’e karşı “istirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan hapis cezası isteniyor.