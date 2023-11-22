Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Farah Zeynep Abdullah’tan Fazıl Say’a ‘Yılmaz Güney’ yanıtı: “Yazın nereden baksan tutarsızlık…”

Farah Zeynep Abdullah’tan Fazıl Say’a ‘Yılmaz Güney’ yanıtı: “Yazın nereden baksan tutarsızlık…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
22 Kasım 2023 - 15:31

Fazıl Say, Farah Zeynep Abdullah’a, Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi. Say, “Kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak” dedi.

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 1

Piyanist Fazıl Say, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın Yılmaz Güney hakkındaki sözlerine tepki göstererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

114

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 2

Say, paylaşımında iki fotoğraf kullanarak, “‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek” dedi.

214

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 3

Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İlk fotoğrafta Caravaggio’nun ‘Hilekarlar’ tablosu (1594) İkinci fotoğraf, Yılmaz Güney’in kült filmi ‘Yol’dan bir an; başrol oyuncusu Tarık Akan’ın, filmde, kötü yola düşmüş, töresel ceza altındaki hasta eşini, Doğu Anadolu dağlarında kar fırtınası içinde, sırtında taşıyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı o dünya sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri.

314

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 4

Caravaggio (1571-1610) ve Yılmaz Güney’in ortak alın yazısı; cinayet. İkisinin de belli bir organize suç örgütü adamı olmadığını biliyoruz, bu işlenen cinayetler anlık cinnetleri, husumet ve kavgaların talihsiz sonuçlarını bize anlatıyor.

414

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 5

Tablodaki 3 kişinin ifadelerine bakın. Sanki oradayız; yanındayız… Ve yine ortak yanları; bu dünyadaki kötülüğe, törelere, bu gaddar yönetimlere açtıkları isyan bayrağı. Çok büyük bir gerçekçilikle, yalın bir dokunuşla, bu dünyayı olduğu gibi bize ve sonsuz geleceğe anlatmaları. Sert durmaları. Sorgulamaları. Ve şunu anlıyoruz; ne için var sanat?

514

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 6

Cevabı burada. İnsanlar tartıda, iyisi ve kötüsü ile eşittir hep. Tarkovski’nin dediği gibi, ‘Dünya mükemmel olmadığı için sanat var.’ ‘Bu sanatçıların dönemi bitti’ gibi yanlış bir algıya düşmeyelim, çünkü bitmez. Bitmeyecek.

614

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 7

O dönem bittiyse peki hangi dönem başlayacak? Çok iyi reyting alan dizilerin, Netflix’te tutmuş bir şeyin, Instagram’daki iki plaj fotoğrafının, Twitter’da iki polemiğin olduğu dünya mı bu çok beğendiği ‘yeni dönem’? ‘Ünlü’ olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiç bir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?

714

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 8

Şu ‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var.

814

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 9

Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak.”

914

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 10

‘LİNK KOYMAYI UNUTMUŞSUN’

Fazıl Say’ın bu açıklamalarına Farah Zeynep Abdullah da sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Abdullah, yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

1014

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 11

“Abi yazın nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça, anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun. Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın, ‘Konuşalım, iki çift sözüm var’ diye. Ben de uyuyordum, ‘müsaitseniz arayabilirim’ yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. ‘Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim’ der uyumaya devam ederdim.

1114

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 12

Abi bu postundan hemen sonra story’nde konser anonsunu gördüm link koymayı da unutmuşsun. O yüzden bilet linkini paylaşıyorum.

1214

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 13
1314

Farah Zeynep Abdullah'tan Fazıl Say'a 'Yılmaz Güney' yanıtı: "Yazın nereden baksan tutarsızlık..." - Sayfa 14

1414

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Murat Ağırel’e Polatlar tehdidi: Önünüzde eğilmemGazeteci Murat Ağırel’e Polatlar tehdidi: Önünüzde eğilmem
Şansal Büyüka ‘Feci yanlış’ diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?Şansal Büyüka ‘Feci yanlış’ diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Mossad’ın yıllarca planladığı operasyonu MİT bozdu. Demir Kubbe’yi çökerten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonuMossad’ın yıllarca planladığı operasyonu MİT bozdu. Demir Kubbe’yi çökerten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladıArda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat ‘Dev bankadan faizsiz kredi imkanı’Acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat ‘Dev bankadan faizsiz kredi imkanı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM’ye personel alınacak! Detaylar belli oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan dikkat çeken Türk Lirası yorumu: ‘Süreç sona gelmiştir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrencilere 6 bin 841 TL karne hediyesinde şartlar belirlendi: Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Farah Zeynep Abdullah’tan Fazıl Say’a ‘Yılmaz Güney’ yanıtı: “Yazın nereden baksan tutarsızlık…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteci Murat Ağırel’e Polatlar tehdidi: Önünüzde eğilmem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küçük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlanacak! Bakan Kacır detayları duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şansal Büyüka ‘Feci yanlış’ diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İslam Memiş tarih vererek tek tek açıkladı! Dolar 45 Euro 50 Gram Altın 2500 lira olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mossad’ın yıllarca planladığı operasyonu MİT bozdu. Demir Kubbe’yi çökerten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM’ye personel alınacak! Detaylar belli oldu…Kasım 22, 2023-3:40 pm
Erdoğan’dan dikkat çeken Türk Lirası yorumu: ‘Süreç sona gelmiştir…’Kasım 22, 2023-3:38 pm
Son dakika… Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı… Prof. Dr. Şen İstanbul için saat verdiKasım 22, 2023-3:06 pm
ÖSYM Başkanı duyurdu! Dil sınavı değişiyorKasım 22, 2023-10:51 am
Küresel piyasalar karışık seyrediyorKasım 22, 2023-10:48 am
Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandıKasım 22, 2023-10:34 am
Borsa güne yükselişle başladıKasım 22, 2023-10:31 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !