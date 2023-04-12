Gonca Vuslateri iç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi! Sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yer aldığı projelerdeki başarılı performansları kadar, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Gonca Vuslateri son olarak dekolteli pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı. Özel bir çekimden fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim iç çamaşırsız pozlarıyla büyük beğeni topladı.
En son Sıcak Kafa dizisi ile izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.
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Başarılı oyuncu göğüs dekolteli ve sütyensiz pozlarını paylaştı. Vuslateri’nin fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.
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36 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Dünyanın en güzel kadını”, “Ay tenli kadın”, “Yıkılmışsınız”, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “Gözleriniz çok güzel” yorumlarını yaptı.
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