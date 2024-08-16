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İki kekliğin bedeli 36 bin lira oldu!

İki kekliğin bedeli 36 bin lira oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2024 - 11:47

Bitlis’te iki keklik avlayan bir şahsa 36 bin 412 lira para cezası kesildi.

İki keklik avladığına pişman oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya salıverildi.

iki keklik avlayan kişiye ise 36 bin 412 lira ceza uygulandı.

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