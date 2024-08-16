İki kekliğin bedeli 36 bin lira oldu!

Bitlis’te iki keklik avlayan bir şahsa 36 bin 412 lira para cezası kesildi.
İki keklik avladığına pişman oldu
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya salıverildi.
iki keklik avlayan kişiye ise 36 bin 412 lira ceza uygulandı.