İki kekliğin bedeli 36 bin lira oldu!

İki keklik avladığına pişman oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya salıverildi.

iki keklik avlayan kişiye ise 36 bin 412 lira ceza uygulandı.