Aleyna Tilki: En kalbimden yanınızdayım

Depremzedeler moral olsun diye sık sık afet bölgesine giden genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana deprem sonrası enkaz altında kalanları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım çağrısında bulunan Aleyna Tilki, depremzede çocukları ziyaret etmiş ve oyuncak bağışı toplamak için kolları sıvamıştı.

Geçtiğimiz günlerde tekrar Hatay’a giden Aleyna Tilki, bir takipçisinin mesajına verdiği cevapla dikkat çekti.

Şarkıcı, hayranının; “Hatay’da verdiğin konserde ‘Yeniden geleceğim Hatay’a’ demiştin. Gelmişsin… Gönül isterdi ki yine şarkılar söyle Hatay’da. Ama o günleri de göreceğiz. İyi ki gelmişsin. Hoş geldin” yazısını Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

“Hepinizi çok seviyorum”

Hepinizi çok, çok seviyorum. En kalbimden yanınızdayım. O günleri de göreceğiz Allah’ın izniyle. Umudunuzu koruyun.