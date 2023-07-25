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Ayrılık acısı 15 günde sona erdi! Alina Boz, Umut Evirgen’e aşkını ilan etti

Ayrılık acısı 15 günde sona erdi! Alina Boz, Umut Evirgen’e aşkını ilan etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2023 - 14:52

Güzel oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile ilişkisini başlattı. Evirgen, sosyal medya hesabından çiftin birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ayrılık acısı 15 günde sona erdi! Alina Boz, Umut Evirgen'e aşkını ilan etti

Güzel oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktaladı. Alina Boz ayrılık acısını 15 günde unutup Umut Evirgen’le aşkını ilan etti.

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ
Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen’e gönlünü kaptırdı. Evirgen, Alino Boz’u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

4 YILLIK AŞK BİTTİ
Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu’nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. İkiliilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Nikah masasına oturacakları iddia edilen hatta tarih bile belirtilen çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

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