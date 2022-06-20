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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’
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20 Haziran 2022 - 13:40

Alemin Kıralı’nda Oben’i canlandıran Birsu Demir büyüdü ve bambaşka biri oldu. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ve zaman zaman da Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir bir çekim için ekran karşısına geçti. Canan Bıkmaz’a pozlar veren Birsu Demir düğme detayla büstiyeriyle olay oldu. Güzel oyuncuya “Abla sen taş olmuşsun” yorumları yağdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 1

Her paylaşımından sonra Dua Lipa’ya benzerliğiyle adından söz ettiren bir dönemin çocuk oyuncusu Birsu Demir yine olay oldu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 2

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı’nda Oben’i canlandıran Birsu Demir son haliyle yine gündem oldu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 3

Instagram’ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir renkli pozlarıyla dikkat çekti.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 4

Şimdilerde 23 yaşında olan Birsu Demir değişimi ile kendine hayran bıraktı. Birsu Demir’in rengarenk makyajı ve düğme detaylı dekolteli büstiyeriyle verdiği pozlar beğeni topladı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 5

Kimi Demir’in büyüdükten sonra çok güzel olduğunu söyledi kimi ise makyajı çok yakıştırdı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 6

Alemin Kıralı’nın Oben’inin son haline “Abla sen taş olmuşsun”, “Bu kadar iyi olamazsın”, “Çok renkli güzel bir kombin” yorumları yağdı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 7

İşte o paylaşım…

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 8
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 9
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 10
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 11
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 12
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 13
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 14
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 15
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 16
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 17
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 18
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 19
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 20
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 21
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 22
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 23
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 24
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’ - Sayfa 25

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