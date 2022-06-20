Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti! ‘Abla sen taş olmuşsun…’

Alemin Kıralı’nda Oben’i canlandıran Birsu Demir büyüdü ve bambaşka biri oldu. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ve zaman zaman da Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir bir çekim için ekran karşısına geçti. Canan Bıkmaz’a pozlar veren Birsu Demir düğme detayla büstiyeriyle olay oldu. Güzel oyuncuya “Abla sen taş olmuşsun” yorumları yağdı.

Her paylaşımından sonra Dua Lipa’ya benzerliğiyle adından söz ettiren bir dönemin çocuk oyuncusu Birsu Demir yine olay oldu.

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı’nda Oben’i canlandıran Birsu Demir son haliyle yine gündem oldu.

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Instagram’ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir renkli pozlarıyla dikkat çekti.

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Şimdilerde 23 yaşında olan Birsu Demir değişimi ile kendine hayran bıraktı. Birsu Demir’in rengarenk makyajı ve düğme detaylı dekolteli büstiyeriyle verdiği pozlar beğeni topladı.

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Kimi Demir’in büyüdükten sonra çok güzel olduğunu söyledi kimi ise makyajı çok yakıştırdı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’inin son haline “Abla sen taş olmuşsun”, “Bu kadar iyi olamazsın”, “Çok renkli güzel bir kombin” yorumları yağdı.

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İşte o paylaşım…

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