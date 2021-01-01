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Ebru Gündeş Astrolog İle Yunan Adalarına Gitti

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Ebru Gündeş Astrolog İle Yunan Adalarına Gitti
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17 Temmuz 2021 - 15:39
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Başından geçen olayların zorluğu Reza Zarrab ile olan evliliğinin bitişi gibi sebeplerden bunalan Ebru Gündeş Ünlü Astrolog Michaela Astro ile Yunan Adalarına gitti.

Reza Zarrab ile olan ilişkisini bitiren Ebru Gündeş bir dönem Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisinin ayrılık sebebinin Hadise’nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yasakların kalkmasıyla sahnelere hızlı bir şekilde geri dönen Ebru Gündeş geçtiğimiz gün Günay’da sahne aldı. Sahne bitiminden sonra kafa dinlemek ve destek almak için ünlü astrolog Michaela Astro ile Yunan adalarına psikolojik kamp’a girdi.

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