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5 Parmağında 5 Marifet

5 Parmağında 5 Marifet
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20 Nisan 2022 - 15:29

5 Parmağında 5 Marifet

Annesi Rus, babası Türk kökenli olan Ünlü model Ebru Gül’ün 5 parmağında 5 marifet var. Dans, modellik, mankenlik, tiyatro, oyunculuk ve ressamlık en büyük marifetlerinden. Modacılarında gözde mankeni oldu. Çalışkanlığı ve disiplini ile çok sevilen GÜL  manken arkadaşları tarafından da çok beğenilen bir manken. Ünlü model ile yaptığımız sohbette açıklamalar şöyleydi;

Çok disiplinliyim defile başlamadan 1 saat önceden yerimde olurum, provalarda saatler öncesinden gelirim. Hiç bir manken arkadaşımla kırgınlık yaşamadım. Türk modeller beni kendilerinden biri olarak bilirler. En beğendiğim model de Çağla Şikel’dir mesleğimde ilerleyip daha iyi yerlere gelmek için emek harcarım. Oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldım yapımcı ve yönetmenlerden teklif bekliyorum. En büyük amaçlarımdan biri yapmış olduğum tablolarla sergi açmak. Sergide satılacak olan tabloları gelirlerini şu an Ukrayna’da aileleri ölen kimsesiz çocuklara yardım yapmak istediğini belirtti.

Yardım Defilesi Olsa Bütün Arkadaşlarım Çıkardı

Ebru Gül çok iyi İngilizce ve Rusça bildiğini şu an da İstanbul’a gelip de mankenlik yapıp gidemeyen bir sürü manken arkadaşımı biliyorum. Savaşta ölenlere ve sıkıntı çeken Ukraynalı kadınlara azıcık olsa da yardım etmek için bir şeyler düşünüyorlar. Türkiye’de iyi bir modacı böyle bir yardım defilesi düzenlese ben ve bir çok manken arkadaşımız para almadan defileye katılsak.

Yapımcıların beni görmeleri Lazım

Tiyatro ve oyunculuk eğitimini başarılı bir şekilde aldım. Tiyatro ve sinemada oynamak istiyorum. bu konuda yetenekli olduğuma eminim. bir şans verirlerse Türkiye’de bir dizi de ve sinemada oynarım. Çok başarı bulduğum ve beğendiğim oyuncular var.

 

 

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