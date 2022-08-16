Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar’ın Ela’sından boşanma iddialarına bomba yanıt!

Yasemin Özilhan, evlenmeden önce Yasemin Ergene ismiyle ün yapmış. Güzelliği ve yeteğiyle Türk dizilerinin sevilen oyuncularından biri olmuştu.
Evlendikten sonra ekranlardan tamamen uzaklaşan Özilhan, uzun bir aranın ardından 2019 yılında ‘Mucize Doktor’ dizisine ‘Doktorlar’ dizisindeki özlenen karakteri ‘Ela’ olarak konuk oyuncu oldu.
Ekranlardan uzaklaşsa bile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve gazetecilere yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olan Özilhan’ın adı bu sefer boşanıyor mu iddialarına karıştı.
Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011 tarihinde Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini 2 kız çocuğuyla taçlandıran çiftin, ilk kızları Emine 2012 yılında, ikinci kızları Ela ise 2013 yılında dünyaya gelmişti.
Evliliklerinde 11 yılı geride bırakan çift için son zamanlarda boşanıyorlar mı iddiaları ortaya atıldı. Yasemin Özilhan’ın eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve İzzet Özilhan’ın sosyal medya hesabını kapatması üzerine atılan iddialara Yasemin Özilhan’dan yanıt gecikmedi.
Sosyal medya hesabından yorum yapmadan sadece fotoğraf paylaştı. O fotoğraf üzerine iddiaları da cevaplamış oldu.