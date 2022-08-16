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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar’ın Ela’sından boşanma iddialarına bomba yanıt!

Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar’ın Ela’sından boşanma iddialarına bomba yanıt!
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16 Ağustos 2022 - 18:03
Televizyonun sevilen dizisi Doktorlar ile şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanın İzzet Özilhan ile 2011 yılında dünya evine girmiş. 2012 ve 2013 yıllarında ise kızları Emine ve Ela’yı dünyaya getirmişti. Bir süre önce eşinin sosyal medya hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan’ın eşiyle olan fotoğraflarını silmesi gündem olmuştu. Özilhan aldatıldı mı? Boşanıyorlar mı soruları herkes tarafından konuşmaya başlanmıştı. Cevap gecikmedi…

Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 1

Yasemin Özilhan, evlenmeden önce Yasemin Ergene ismiyle ün yapmış. Güzelliği ve yeteğiyle Türk dizilerinin sevilen oyuncularından biri olmuştu.

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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 2

Evlendikten sonra ekranlardan tamamen uzaklaşan Özilhan, uzun bir aranın ardından 2019 yılında ‘Mucize Doktor’ dizisine ‘Doktorlar’ dizisindeki özlenen karakteri ‘Ela’ olarak konuk oyuncu oldu.

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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 3

Ekranlardan uzaklaşsa bile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve gazetecilere yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olan Özilhan’ın adı bu sefer boşanıyor mu iddialarına karıştı.

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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 4

Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011 tarihinde Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini 2 kız çocuğuyla taçlandıran çiftin, ilk kızları Emine 2012 yılında, ikinci kızları Ela ise 2013 yılında dünyaya gelmişti.

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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 5

Evliliklerinde 11 yılı geride bırakan çift için son zamanlarda boşanıyorlar mı iddiaları ortaya atıldı. Yasemin Özilhan’ın eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve İzzet Özilhan’ın sosyal medya hesabını kapatması üzerine atılan iddialara Yasemin Özilhan’dan yanıt gecikmedi.

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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 6

Sosyal medya hesabından yorum yapmadan sadece fotoğraf paylaştı. O fotoğraf üzerine iddiaları da cevaplamış oldu.

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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 7
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 8
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 9
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 10
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 11
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 12
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 13
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 14
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 15
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 16
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 17
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Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! Doktorlar'ın Ela'sından boşanma iddialarına bomba yanıt! - Sayfa 18

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