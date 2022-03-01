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BAŞKAN GÜRKAN ‘CUMHURBAŞKANIMIZI MALATYA’YA DAVET ETTİK’

BAŞKAN GÜRKAN ‘CUMHURBAŞKANIMIZI MALATYA’YA DAVET ETTİK’
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16 Ağustos 2022 - 16:36

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte AK Parti’nin 156. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 156. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ankara’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Malatya’ya davet ettiler.

Görüşme sarasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kayısı ikramında da bulunan Başkan Gürkan, ayrıca Malatyalıların selamlarını ileterek, Malatya’ya gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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