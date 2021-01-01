Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid’i bitirebilir

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid’i bitirebilir
0 views
02 Aralık 2021 - 10:17

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid’i bitirebilir

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

Dünyayı iki yıldır pandemi gölgesinde bırakan COVID-19, şimdi de Omikron isimli mutasyonuyla gündemde. Omikron hem dünyayı alarma geçirdi hem de salgının bitmesi yönünde umut verdi. Alman bilim insanları, Omikron’un COVID-19’u yok edecek mutasyon olabileceğini söyledi. Sonunda koronavirüs sıradan bir enfeksiyona mı dönüşüyor? Hürriyet, Bilim Kurulu üyelerine sordu…

İKİ HAFTAYA BELLİ OLUR

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Omikron’un COVID-19’u mevsimsel bir hastalığa çevirebileceği görüşü bir öngörü. İki senaryo var. Virüsün daha hızlı yayılıp daha kolay bulaşması virüse bir avantaj sağlıyor. Hızlıca yayılacak ve Delta’nın yerini Omikron alacak anlamına gelir.

 

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

 

İYİ SENARYO: Zaman içinde hızlı biçimde, Omikron hâkim hale gelir ve daha az hastalık yaparsa yani virülansı düşük ise bizim iki yıldır beklediğimiz ‘sıradan bir enfeksiyona dönüşür’ senaryosu gerçekleşmiş olacak. Omikron her yere yayılacak ama ağır hastalığa ve ölümlere neden olamayacak. Aşılı ya da aşısız kişilerde ölüme neden olmazsa iyi senaryo gerçekleşmiş olacak.

KÖTÜ SENARYO: Ama eğer bu Mutasyon hızlı bulaşma özelliğini kazanmışken, virülansı da artmışsa yani hastalık oluşturma gücü değişmemiş ya da artmışsa, o zaman yeniden küresel bir dalgalanma ortaya çıkacak, hasta sayısı artacak, ölümler artacak demektir. Bu kötü senaryo.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DİKKAT

Bu senaryolardan hangisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamamız için bilgiye ihtiyaç var. İlk gelen bilgilere göre, kliniğinin hafif seyrettiği görülüyor. Önümüzdeki bir-iki hafta içinde ne olacağı belli olacaktır. Bu mutasyon daha kolay bulaşacağı için maske, mesafe konusuna önem vermeliyiz, kapalı alanlara girmemeliyiz. Hatta her şey anlaşılana kadar her zamankinden fazla dikkat etmeliyiz.”

 

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

 

ÖLÜM OLMAMASI UMUTLARIMIZI YEŞERTİYOR

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: “Bu varyantla ilgili halen bir ölüm bildirilmedi. Çok hızlı bulaştığını biliyoruz ama öldürücülükle ilgili elimizde veri yok. Bir kişinin hastalığa yakalanıp ağırlaşması ve sonunda ölmesi yaklaşık bir-iki ay sürebiliyor. Yani bu varyantın öldürücülük oranını anlamak için zaman gerekiyor. Virüslerin tabiatında mutasyonlar var. Ama bizim o varyanttan korkmamız için yaygın olup olmayacağını ve öldürücü olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Daha önce koronavirüste Sars ve Mers salgınları oldu. Mutasyonlarla tehlikesiz hale geldiler. Öldürücü olsa bile aşılanma oranı çok önemli. Aşılanırsak hastalığı daha hafif geçireceğiz.

 

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilir

 

COVID-19 BİZİ HEP ŞAŞIRTTI

Bu mutasyon hâkim varyant haline gelir ve mevsimsel bir hastalık haline dönerse, pandeminin hayatımızdan çıkma ihtimali olabilir. COVID-19 bizi her zaman şaşırttı, her zaman da şaşırtabilir. Şu an en büyük cesaret tedbirli olmaktır. Yapmamız gereken maske, mesafe kuralına sıkı sıkı sarılmaktır. Hastalığın çok hızlı bulaşıyor olması bizi temkinli ve tedbirli olmaya itiyor, ölüm olmaması ise umutlarımızı yeşertiyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ballon d’Or sonrası sular durulmuyor!Ballon d’Or sonrası sular durulmuyor!
ABD’de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındıABD’de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındı
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkMuhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma Artık
Akşener’den Asgari Ücret 4 Bin Lira Olsun ÖnerisiAkşener’den Asgari Ücret 4 Bin Lira Olsun Önerisi
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorÖzlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı Koruyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Omikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid’i bitirebilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ballon d’Or sonrası sular durulmuyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de bir polis, tekerlekli sandalyeli şüpheliyi öldürdüğü için görevden alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma Artık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Asgari Ücret 4 Bin Lira Olsun Önerisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı Koruyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ı Hedef Gösteren Bahçeli’ye Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası’ndan 7,5 Ay Sonra 128 Milyar Dolar Açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorAralık 1, 2021-4:40 pm
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…Aralık 1, 2021-4:34 pm
Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözlerAralık 1, 2021-4:25 pm
Kadir İnanır’dan haber var!Aralık 1, 2021-4:22 pm
Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’tan Kerem Aktürkoğlu müjdesi!Aralık 1, 2021-1:42 pm
Trabzon Havaalanında Büyük Dolandırıcılık !Kasım 30, 2021-10:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !