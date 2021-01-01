Damat Tween’den Yeni Tasarım Stratejisi

DAMAT TWEEN 35 YILINDA YENİ MANİFESTOSUNU VE TASARIM STRATEJİSİNİ, NOVİKOV’DA YAPTIĞI DAVET İLE DUYURDU.

Erkek giyimini şıklık, fayda ve konfor denkleminde birleştiren DAMAT TWEEN, 2021-22

Sonbahar / Kış koleksiyonu’nda dijital dönüşümü, kalıpların yıkıldığı esnek, özgür,

ulaşılabilir bir modayı esas alıyor.

Orka Group, tüm dünyada 200’den fazla mağazada sunacağı yeni koleksiyonun

tanıtımını Novikov İstanbul’da gerçekleştirdiği sıra dışı lansmanla moda dünyasına duyurdu.

“DAMAT TWEEN’DE KUSURSUZLUĞUN YENİ TANIMI, ÖNYARGISIZ, CİNSİYETSİZ VE

DOĞAL”

Hayatımızın merkezindeki sosyal medya uygulamalarından, dijital yanılsamalardan, ezberlenmiş

kalıpları kıran stillerden, geleceğe dönük üretimden ilham alan koleksiyonun tanıtımı için

Novikov’a bir VR oyun ve tasarım alanı da kuruldu. Misafirler koleksiyon tanıtımının yanı sıra

2021-22 Sonbahar / Kış koleksiyonuna gönderme yapan bir oyun alanını da deneyimledi.

Aralarında İbrahim Kutluay, Özge Ulusoy, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat,

Yasemin Şefkatli, Raşit Bağzıbağlı, Atakan & Serap Arslan, İbrahim Selim, Ceylan Çapa,

Zeynep Tosun, gibi isimlerin katıldığı davete Orakçıoğlu ailesinin yeni kuşak temsilcisi,

aynı zamanda DAMAT TWEEN ve D’S markalarının kreatif direktörü olan Büşra Orakçıoğlu ve

moda yayıncısHayatımızını Zeynep Üner ev sahipliği yaptı.

“DÖNÜŞÜM, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİM VE ÇAĞDAŞ MODA İLE MÜMKÜN”

Büşra Orakçıoğlu lansmanda gösterilen kampanya filmi ve koleksiyon hakkındaki

yorumunu şu sözlerle özetledi: “Dijital dönüşümü sadece teknolojik olarak değil,

algı ve perspektif olarak da ele aldık. Teknolojiyle beraber hayatımızda pek çok şey

normalleşti. Olduğumuz yerden dünyanın her yerinde aynı anda bulunmak mümkün.

İstediğimiz her şeye, en hızlı şekilde ulaşabiliyoruz. Bu aynı zamanda kalıpların ve etiketlerin

yıkıldığı daha özgür ve daha özgün bir dünya demek. Bu değişimden yola çıkıp ‘kalıba

sokmadığımız’ bir koleksiyon oluşturduk. 4 senedir yürüttüğümüz sürdürülebilir gardırop

felsefemiz kapsamında döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili merkezimize aldık. Bu

sayede hem kadınların, hem erkeklerin giyebileceği ortak bir koleksiyonuz da var. Oversize

ve maskülen kalıplarımızla kadın müşterilerimizi daha

özgüvenli, daha özgür

göstermeyi hedefliyoruz. Dönüşüm için üretim ve operasyon tarafında yaptığımız

yenilikler önemli çünkü dönüşüm sadece dijitalleşmekle sınırlı kalamaz. Bu sebeple

koleksiyonumuzun yüzde 30’unda atık pet şişelerinden geri dönüştürülmüş ipliklerden

üretilmiş takım elbiselerimiz var. Hedefimiz ise 2025 yılında koleksiyonumuzun yüzde 90’ı geri

dönüştürülmüş malzemelerden üretmek.”

Özel Lansmana Bir Çok Ünlü İsim Katıldı;

İBRAHİM KUTLUAY

BÜŞRA ORAKÇIOĞLU VE ZEYNEP ÜNER

CEYLAN ÇAPA

ÖZGE ULUSOY