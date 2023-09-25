Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İran’da kum fırtınası nedeniyle 2 bin 107 kişi hastanelik oldu

İran’da kum fırtınası nedeniyle 2 bin 107 kişi hastanelik oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
25 Eylül 2023 - 12:04

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde 2 bin 107 kişi kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, “Sistan-Beluçistan’ın kuzeyindeki Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum ve toz fırtınası nedeniyle son 5 günde 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu ve 136 kişi tedavi altında.” dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari, 20 Eylül Çarşamba günü, havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul’da 800 metreye, Zehek’te 500 metreye kadar düştüğünü söylemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ermenistan’da darbe girişimi! Üst düzey komutanlar gözaltına alındıErmenistan’da darbe girişimi! Üst düzey komutanlar gözaltına alındı
Video çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldıVideo çekmek için çıktığı köprünün altında asılı kaldı
Diplomatik kriz tavan yaptı: Vize işlemleri durduruldu!Diplomatik kriz tavan yaptı: Vize işlemleri durduruldu!
Kimseye aldırış etmeden havalimanında çırılçıplak dolaştıKimseye aldırış etmeden havalimanında çırılçıplak dolaştı
FIFA’dan Türkiye adına kötü haberFIFA’dan Türkiye adına kötü haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP lideri Bahçeli’den çok sert çıkış! Süleyman Soylu hakkındaki iddialara ateş püskürdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Turkcell’de üst düzey kriz: Genel müdür 10 günde gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da özel halk otobüsleri kararını verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeşil Sol Parti’si isim değişikliğine gitti! MYK kararı ile…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’den 26 sezon sonra bir ilk!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Macron’dan Türkiye’ye skandal suçlama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reel kesim güveni eylülde azaldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 bin 996 okul servisine ceza uygulandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pancar üreticisine avans ödemeleri bugün yapılıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
2 ilde terör operasyonu! Kırmızı ve gri listelere birer çizik daha!Eylül 25, 2023-9:38 am
Hakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği!Eylül 22, 2023-11:58 am
IŞİD’in kasası terörist yakalandıEylül 22, 2023-11:58 am
Dolar ve euro’da son durum ne?Eylül 22, 2023-11:57 am
MİT’ten PKK’nın sözde asayiş sorumlusuna darbeEylül 22, 2023-11:56 am
Firari suç örgütü lideri yakalandıEylül 20, 2023-1:04 pm
Sigara ve alkol satışı yasağında kapsam genişletildi!Eylül 20, 2023-9:38 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !