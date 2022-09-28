Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Adaylık Konusunu Zora Soktu

Sabuncu’nun Yazısında ilgili bölüm şöyle:

İYİ Parti kulislerinde bir süredir cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının zor olacağı üzerine’ konuşmalar yapılıyordu. Bunu ‘ismi saklı kalmak kaydıyla’ gazetecilerle paylaşanlar da vardı, partinin önemli kurmaylarından, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu gibi ‘alan Mansur Yavaş diyor’ şeklinde farklı şekilde formüle ederek ortaya koyanlar da…

Ama son noktayı Habertürk’te Fatih Altaylı’ya konuşan Meral Akşener koydu. Şöyle söyledi: “Bu masanın oluşmasındaki teklif sahibi Kılıçdaroğlu. 6 kişilik masayı toplayan o. Dedi ki 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını tespit edecek. Yani bu masaya bu görevi verip kendisini bağlayan Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla o masanın bir noter olma görevi yok. Benim iki yıldır söylediğim bir şey var kazanacak aday.”

Akşener’in söylediği diğer iki önemli nokta: “CHP’ye borcumuz kalmadı (milletvekili vererek seçime girmesini sağlamıştı) hatta alacağımız var. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday olmalarıyla ilgili bir problemim yok’…”

Meral Hanım’ın söylediklerinin daha uzun halini T24’te okuyabilirsiniz.

Şimdi ben bunun kendi anladıklarım ve masanın diğer aktörlerinin kimi yöneticileriyle dün akşamki söyleşi üzerine konuştuklarımdan sonuçları üzerine satırbaşlarını yazayım:

– Akşener; Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de yaptığı konuşmada ‘benimle misiniz?’ sorusunun muhatabının sadece partisi CHP olduğunu düşünüyor-düşünmek istiyor.

Bunun şöyle açıklayayım; siyaset kulislerini yakından izleyen saygın gazeteci Murat Yetkin’in bu çıkış üzerine yaptığı analiz önemli bir noktayı işaret ediyordu. Onun cümeleleriyle aktarayım: “Mesaj aslında “Bakın, ben CHP’de olağanüstü hal ilan ediyorum. Siz de partilerinize hakim olmak için gerekli adımı atın. Her kafadan bir ses çıkar ve birbirimize laf yetiştirirsek iktidar kazanır” anlamına geliyordu. Atasözünde olduğu gibi, Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla…”

Akşener dün akşam ‘bu mesaj kime idi’ye şu yanıtı verdi:

– Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6’lı Masa’ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil.

– Meral Akşener altılı masanın ikinci tur toplantısına bir hafta kala yapılan çıkışı da Kılıçdaroğlu’nun adaylık isteğini her geçen gün daha yüksek tonla dillendirmesini de hoş karşılamıyor.

– Bir diğer nokta… Kılıçdaroğlu’nun kapattığı bir konuyu Akşener sık sık açmaktan rahatsız değil. O da ‘İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylık ihtimali.’ Bu da CHP tarafında hoş karşılanmıyor.